Emma Marrone compie 36 anni: "Grata alla vita, nonostante tutto"

Anche la famosa cantante Emma Marrone è arrivata alla soglia dei 36 anni; la ragazza infatti si appresta a spegnere 36 candeline e ha intenzione di farlo in Salento, in compagnia della sua famiglia, dove sarà presente anche suo fratello Francesco, con il quale Emma ha da sempre avuto un rapporto davvero particolare.

Dopo il periodo di lockdown trascorso in solitudine per proteggere i suoi cari, Emma ora ha davvero bisogno di trascorrere il suo compleanno in assoluta serenità e allegria. Nonostante questo periodo alquanto buio sotto il profilo umano ma anche lavorativo, a causa degli inevitabili slittamenti dei suoi concenti, oggi la ragazza appare comunque più grata che mai alla vita.

Infatti oggi Emma dichiara: “Mai come quest’anno devo essere grata alla vita. Nonostante tutto”. Infatti la cantante ha trascorso un anno molto impegnativo, a causa della rinnovata lotta contro una malattia che si porta dietro da molti anni, la quale si è ripresentata, ma anche questa volta Emma ha saputo sconfiggerla nel migliore dei modi.

Numerosi sono stati gli amici e i fan che gli hanno fatto gli auguri; su Twitter si è scatenato il caos, con migliaia di auguri inviati all’artista, generando l’hashtag #BuoncompleannoEmma. La donna si è sentita molto emozionata ed ha rivolto un pensiero ai suoi tanti sostenitori, che le hanno consentito di andare avanti negli anni, di combattere ed essere forte.

Emma, nel ringraziare tutti, scrive: “Come tutti spero di tornare presto alla ‘normalità’, spero di ritornare da tutti voi per ripartire più forti e più belli di prima. Vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i vostri messaggi. Vi ringrazio, amici cari“. Si spera che, a breve, sarà possibile per Emma riprendere i tanti concerti rinviati, potendo così incontrare ancora i suoi fan, che da sempre la sostengono.