Elvira Carfagna, prima moglie di Zenga, accusa Roberta Termali: "Si prese mio marito"

Continua la saga della famiglia Zenga iniziata al Grande Fratello Vip 5. Dopo che Andrea Zenga, terzogenito dell’ex portiere dell’Inter e della nazionale, ha raccontato del suo rapporto difficile col padre (con cui non parlava da anni, fatta eccezione per un matrimonio nel 2019, dove si sono incontrati) e quest’ultimo si è presentato nella casa per cercare di chiarire.

Una miriade di nuovi personaggi legati in qualche modo a Walter hanno cominciato a popolare i salotti televisivi. Tra questi, c’è anche l’ex showgirl e modella Elvira Carfagna, prima moglie di Walter. La donna non ha nulla a che fare con Andrea e Nicolò Zenga, i figli che il campione di calcio ha avuto con la seconda moglie Roberta Termali, ma è madre di Jacopo, il primogenito.

La Carfagna è stata ospite un paio di volte del salotto di Barbara d’Urso, sia a “Live – Non è la d’Urso” che a “Domenica Live“, e ha rivelato dettagli sconcertanti, che se fossero veri sarebbero molto gravi. Dopo aver affermato che secondo lei è stata Roberta Termali a mettere i figli Nicolò e Andrea contro il padre, Elvira Carfagna ha lanciato alla seconda moglie di Walter Zenga un’accusa pensatissima, passabile – qualora non fosse vera – di denuncia per diffamazione.

La donna, che oggi ha sessant’anni, ha accusato infatti la Termali di averle rubato il marito. Non solo, perché avrebbe fatto di peggio: stando a quanto sostiene la Carfagna, per portarle via il marito, Roberta Termali si sarebbe finta sua amica e avrebbe cominciato a frequentare casa sua.

Ai tempi Elvira aveva un bimbo di diciotto mesi, Jacopo (che oggi ha trent’anni e si è appena sposato, rendendo nonno il portierone dell’Inter), e si era sentita sola e persa, addolorata per il doppio tradimento subito: quello da parte del marito e quello da parte di una donna che si dichiarava sua amica.

“Era entrata in casa mia facendomi l’amica, queste cose non le ho dette… Io avevo un bambino di 18 mesi a quel tempo. Ho capito che lei faceva l’amica ma voleva mio marito Walter”, sono state le parole della Carfagna. Roberta Termali non ha ancora replicato, ma di certo non lascerà correre così facilmente accuse un’accusa tanto grave.