GF Vip, l’incontro tra Walter e Andrea Zenga: "Ci sono sempre stato"

Il fatidico incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea, attualmente concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è andato in onda nella giornata del 29 gennaio. Come svelato anche negli studi di Cinecittà dal gieffino, i due non hanno mai avuto un vero rapporto da padre a figlio.

Nonostante nella Casa abbia svelato di non sentire il desiderio di avere un chiarimento con il papà, a termine della lunga chiacchierata Andrea Zenga si emoziona scoppiando in lacrime. Nonostante questo il gieffino, probabilmente scottato dal dai problemi familiari vissuti in passato, non sembra fidarsi del tutto di Walter.

Il faccia a faccia tra padre e figlio

Come riportato dal sito “Today“, a prendere per primo la parola è Walter Zenga, in cui dichiara di essere arrivato negli studi partendo direttamente da Dubai per incontrarlo: “Non ho mai avuto tutti gli insulti che ho avuto in questi giorni, neanche durante i derby […] Non voglio giustificarmi e non voglio dire di non avere colpe, però ero sempre in giro e ti dico solo una cosa e la facciamo finita: quando esci da qua io ti aspetto, io ci sono e ci sono sempre stato”.

Andrea, dopo questa lunga apertura, incalza immediatamente il padre, domandando se fosse andato a parlare anche con il fratello Nicolò. Walter però cerca di evitare questo argomento, dichiarando di trovare poco corretto mettere in mezzo altre persone non presenti.

Nel finale entrambi provano a tenere una porta aperta, arrivando però a conclusioni diverse: Walter Zenga si dichiara convinto che i figli devono fare qualcosa per i loro genitori, mentre Andrea sottolinea che avrebbe mostrato il suo affetto se fosse stato prima ricambiato.