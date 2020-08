Elodie, il suo pensiero su Matteo Salvini: "Piccolo uomo, offende gratuitamente"

Elodie sta attraversando un momento molto importante per quanto riguarda la sua carriera musicale ed è stata protagonista di una recente intervista nella quale ha ripercorso i suoi anni di sacrifici, che l’hanno portata da Amici al Festival di Sanremo, fino alla scalata nelle classifiche. La cantante si è sempre distinta per un certo carisma esprimendo le proprie idee politiche.

Recentemente ha espresso delle critiche nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini dando un giudizio piuttosto negativo dell’ex ministro dell’interno. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo della compagna di Marracash che ha parlato in questi termini: “Salvini piccolo uomo, offende gratuitamente scatenando odio”.

Le parole della cantante e il suo pensiero politico

Inoltre ha posto l’accento anche sulla comunicazione e sul modo in cui la Lega opera per ottenere dei consensi. L’artista 30enne lo ha fatto in questi termini: “Non mi piace come la Lega accalappia i voti. In Italia c’è tanta ignoranza”. Dopo le dichiarazioni della cantante, non è mancata la risposta della Lega che, sui social, ha voluto ribattere con un post: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”.

Oltre alle sue idee politiche, Elodie ha anche parlato dei progetti che avrebbe dovuto realizzare, prima del lockdown. Inoltre si è detta contenta di avere un team tutto al femminile, giustificando anche i motivi della sua scelta: “Sono così orgogliosa di queste ragazze bravissime, una dj e due cantanti che non voglio siano solo coriste, ma protagoniste assieme a me”.

Elodie ha ricordato che ci dovrebbero essere maggiori donne nel mondo della musica, parlando anche della necessità di una maggiore complicità: “Abbiamo bisogno, specie in questo periodo, di imparare a giocare in squadra come gli uomini fanno da sempre”. Infine, riguardo alla sua educazione ha affermato: “Sono stata educata a essere libera, ma tutti i giorni devo combattere contro il pregiudizio”.