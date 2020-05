Elodie parla della convivenza con Marracash: "Non è un uomo facile"

La famosa cantante Elodie Di Patrizi ritorna a parlare del suo periodo di segregazione in casa a causa del Coronavirus, e della convivenza con il fidanzato Marracash. Un periodo non facile per nessuno, un periodo costellato di preoccupazioni e di speranze, dove solo ora si inizia a vedere, almeno in Italia, un barlume di ripresa e di speranza di vittoria.

La ragazza ha di recente concesso un’intervista abbastanza confidenziale al famoso giornale “Il Fatto Quotidiano“, dove ha rivelato alcuni episodi circa la convivenza con il fidanzato. La ragazza infatti afferma che sia lei che Marracash (nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo), non hanno per niente un carattere semplice e a volte questo può creare delle incomprensioni.

La ragazza infatti dichiara: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata“. L’intervista continua sul piano lavorativo, in un mondo devastato dal virus ogni aspetto socio-economico è stato distrutto, compreso il mondo della musica, e di certo non sarà semplice riprendere la consueta vita.

In merito alla questione, Elodie aggiunge qualcosa per quanto riguarda anche la stagione estiva molto incerta: “L’estate 2020 sarà un terno al lotto: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso“.

In ultimo la Di Patrizi aggiunge qualcosa riguardo quel piccolo litigio avuto ai tempi dell’ultima edizione di Sanremo, con Marco Masini, affermando che ormai è acqua passata e archiviando definitivamente la cosa: “Io non esalto l’anoressia, non inviterò altre ragazze a non mangiare; è che ho un metabolismo che brucia calorie […] Comunque risponderò sempre da pari a pari sia ai colleghi, sia ai fans, sia agli haters“.