Elodie definisce Matteo Salvini "piccolo uomo" e gli haters di Sergio Sylvestre razzisti

Oltre agli assembramenti fatti in paizza dai tifosi del Napoli per la vittoria della loro squadra, sta facendo discutere anche l’esibizione di Sergio Sylvestre. L’ex concorrente di “Amici” di Maria De Filippi, mentre stava cantando l’Inno di Mameli si è bloccato per una decina di secondi, per poi riprendere a cantare.

Dopo la sua esibizione, Sylvestre ha voluto dare una risposta a tutti. Il cantante ammette di non essersi mai dimenticato l’Inno di Mameli, ma è stato colpito solamente da una forte emozione, causata dallo stadio completamente vuoto. Infine, ammette che questa serata per lui è stata più commovente del Festival di Sanremo.

Matteo Salvini, cavalcando la popolarità del tweet di Sergio Sylvestre, poiché in quel momento si trovava in prima posizione nei trend topic, ha voluto lasciare un commento. Il leader della Lega con un messaggio dichiara: “Sbaglia l’inno e saluta col pugno chiuso – si legge nella cornice che accompagna il video dell’esibizione incriminata – Ma dove l’han trovato? Povera Italia!”. Ovviamente va ricordato che il pugno chiuso è un chiarissimo riferimento al “Black lives matter“, la protesta contro il razzismo che si è scatenata in tutto il mondo dopo la morte dell’afroamericano George Floyd.

A commentare questa notizia però ci pensa anche Elodie, attaccando gli haters: “Sono schifata nel leggere commenti razzisti. Sergio era emozionato, e voi l’avete offeso. Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone”.

Successivamente Elodie Di Patrizi ha voluto commentare anche le parole di Matteo Salvini; la fidanzata di Marracash ci va giù in maniera piuttosto dura. Infatti la cantante accusa il leader della Lega di non perdere mai l’occasione per dimostrarsi un piccolo uomo.