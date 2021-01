Elisabetta Gregoraci, parla il suo avvocato: "Non potrei più assisterla"

Anche se non è più nella casa del Grande Fratello Vip 5 ormai da quasi due mesi, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. E questo soprattutto a causa delle molteplici ospitate e delle tante volte in cui Alfonso Signorini la tira in ballo per creare scompiglio tra i concorrenti, in primis tra Pierpaolo Pretelli e la sua nuova fiamma Giulia Salemi. E proprio a quest’ultima è stata rivolta una frecciatina particolarmente velenosa di Elisabetta.

Nel corso della sua ultima incursione nella casa più spiata d’Italia, l’ex signora Briatore ha lasciato intendere alla modella italo-persiana di averla diffidata per via di alcune cose dette su di lei. Quando Giulia le ha chiesto: “Ma davvero mi hai diffidata?“, Elisabetta ha replicato: “Quando esci chiedi a Marcello“. Stava parlando di Marcello D’Onofrio, suo avvocato nonché avvocato anche della Salemi.

Alla fine, insomma, non si era capito se Elisabetta Gregoraci avesse diffidato o meno Giulia Salemi. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato proprio l’avvocato D’Onofrio, il quale ha spiegato che l’ex lady Billionaire non ha deunciato la “rivale in amore” (Giulia è la nuova fiamma di Pierpaolo, che prima si diceva pazzo di Elisabetta), ma gli ha semplicemente passato dei video nei quali la ragazza parla di lei e della sua vita privata.

In un’intervista rilasciata al portale Fanpage, l’uomo ha lasciato intendere che da parte della Gregoraci non c’è (almeno per ora) alcuna intenzione di ricorrere alle vie legali. Tuttavia, se un giorno dovesse decidere di farlo perché magari nella casa del Grande Fratello Vip 5 verranno dette cose lesive della sua reputazione, di certo non potrà essere lui a rappresentarla.

Il motivo è molto semplice: in tal caso D’Onofrio sarebbe contemporaneamente l’avvocato della “vittima”, ovvero della persona che sta denunciando (Elisabetta), e l’avvocato del denunciato (Giulia), il che è semplicemente impossibile. Vedremo se la situazione avrà un qualche sviluppo.