GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci contro Giulia e Pierpaolo: "Ho passato tutto all’avvocato"

Ospite dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è stata fatta rientrare nella casa per avere un confronto con Pierpaolo Pretelli, suo ex “amico speciale” e la sua nuova fiamma, Giulia Salemi. Il confronto è stato voluto da Alfonso Signorini – cosa che Elisabetta non ha mancato di sottolineare, affermando che lei di sua spontanea volontà non sarebbe andata – ed è stato piuttosto teso.

Per tutto il tempo la Gregoraci non ha fatto che rimarcare che, anche se non si trova più fisicamente nella Casa, tutti continuano a parlare di lei, che crea più dinamiche di altri che invece sono presenti. Non solo, perché ha anche fatto notare che Pierpaolo e Giulia si sono scambiati i primi baci in Cucurio su un letto dove aveva dormito lei, lasciandoci disegnato un cuore con le sue iniziali.

Elisabetta Gregoraci lascia Giulia Salemi a bocca aperta: la diffida dell’avvocato

La nuova coppia ha fatto notare che non lo aveva neanche visto, dal momento che era buio (la scena è stata ripresa con le telecamere a infrarossi), ma Elisabetta e Signorini hanno continuato a insistere sulla cosa. In più l’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto notare come Pretelli e la Salemi non avessero fatto altro che parlare di lei da quando è uscita. Il particolar modo l’accusa – neanche troppo velata – era rivolta a Giulia, che tuttavia ha negato, affermando di non aver mai parlato della showgirl se non quando gli altri la tiravano in ballo e dunque diceva la sua.

Ma la Gregoraci sembrava voler insistere particolarmente su questo punto: prima ha spiegato che lei, una volta fuori dalla casa del GF Vip 5, non ha mai parlato né di Giulia, né di Pierpaolo (in effetti non ha partecipato a nessuna trasmissione e non ha mai scritto qualcosa sull’argomento su Instagram); poi ha dichiarato che l’influencer invece sarebbe entrata più volte nel merito della sua vita privata. “Giulia, parli tanto. Mi tiri spesso in ballo. Insinui tante volte cose sulla mia vita privata” ha detto la showgirl calabrese, stizzita. “Fai battutine poco carine. Goditi il tuo Grande Fratello”.

A questo punto Giulia è parsa seriamente confusa e guardando sia Pierpaolo che Elisabetta le ha chiesto cosa mai avesse detto di così personale su di lei, visto che non ricordava nulla. E così, tra il serio e il faceto, Elisabetta ha lanciato una vera e propria bomba: “Ho dato tutto il materiale a Marcello, chiedilo a lui”. Marcello, per chi non lo sappia, è l’avvocato di entrambe. A quanto pare, dunque, Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia e secondo alcune voci la stessa sorte potrebbe toccare presto anche Pierpaolo.