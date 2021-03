Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, reunion dopo la finale del GF Vip

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è terminata. Tommaso Zorzi ha vinto, mentre al secondo posto si è classificato Pierpaolo Pretelli. Proprio Pretelli è stato uno dei protagonisti dell’edizione, uno di coloro che è entrato nella casa sin dal principio. La prima parte del GF Vip vissuta da Pierpaolo, è stata contraddistinta dalla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

I due sono stati molto vicini, tanto che si è pensato che potesse nascere qualcosa. L’ex velino non ha mai nascosto che si sarebbe potuto innamorare della showgirl, ma Elisabetta ha sempre frenato tutto. Quando la Gregoraci ha lasciato il gioco, Pretelli ha cambiato registro e si è fidanzato con Giulia Salemi. Spesso si è parlato del legame tra Pierpaolo ed Elisabetta, stuzzicati da Alfonso Signorini.

Adesso però che il reality show è terminato, i due si sono rivisti in studio. In molti si sono domandati proprio cosa sarebbe accaduto, una volta che anche il gieffino avrebbe lasciato la casa e, a testimoniare come sono andate le cose, ci ha pensato proprio l’ex signora Briatore. Attraverso il proprio profilo Instagram, Eligreg ha postato uno scatto che la ritrae insieme a Pierpaolo, subito dopo la finale.

Nella foto però non compaiono solo la Gregoraci e Pretelli, ma ci sono anche Enock Barwuah e Andrea Zelletta, i ragazzi coi quali ha condiviso la stanza quando era rinchiusa nella casa di Cinecittà. “La stanza arancione“, queste le parole che hanno accompagnato lo scatto postato da Elisabetta. Sicuramente la cosa non è passata inosservata e ha infiammato il web. L’ex velino è apparso accanto alla Gregoraci, poggiando la sua guancia sulla testa di Eli.

In molti si sono domandati cosa accadrà tra i Gregorelli (soprannome dato alla coppia composta da Pretelli e la Gregoraci) adesso che il reality è terminato e anche Pierpaolo ha lasciato la casa. Sicuramente la Salemi potrebbe essere gelosa del fatto che tra i due ci possa essere un riavvicinamento per recuperare la loro amicizia, ma non bisogna nemmeno trascurare il fatto che si sono promessi una cena. Insomma, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.