Tommaso Zorzi è il vincitore ufficiale della quinta edizione del "Grande Fratello Vip"

Si è appena conclusa la quinta edizione del “Grande Fratello Vip” che, capitanata da Alfonso Signorini, ha visto spegnere le luci della casa più spiata d’Italia dagli ultimi cinque finalisti: Dayane Mello; Tommaso Zorzi; Stefania Orlando; Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. La finale, posticipata più volte per allungare la durata del reality, è finalmente arrivata e ha travolto ogni aspettativa.

Durante la serata, Alfonso ha riservato molte sorprese al vasto pubblico di casa Mediaset che, soprattutto quest’anno, ha seguito con molto interesse le avventure dei numerosi concorrenti. In un periodo storico molto complicato, i vip hanno vissuto per sei mesi lontano dalle difficoltà quotidiane (dettate dall’emergenza sanitaria covid-19) e proprio questo dettaglio ha fatto la differenza: all’interno della casa è stato possibile abbracciarsi, baciarsi e vivere momenti di spensieratezza. Attimi ricchi di vita e di calore che purtroppo, fuori dal programma, non saranno più consentiti.

Nonostante gli ostacoli organizzativi, la grande famiglia del GF Vip è riuscita a portare avanti lo show allestendo con cura e precauzione ogni singola sorpresa cosi da permettere ai partecipanti di incontrare, seppur con le dovute distanze, i propri familiari. Dopo aver superato numerosi televoti e affrontato i pareri spesso discordanti dei due opinionisti, Antonella Elia e Pupo, i finalisti hanno avuto l’onore di giungere all’ultima puntata e di giocarsi, fino in fondo, la vittoria.

Sul tanto desiderato podio sono saliti solamente tre concorrenti ovvero: Pierpaolo Pretelli; Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I telespettatori con abbondante affluenza hanno deciso di attribuire la vittoria a Tommaso Zorzi cosi da proclamarlo vincitore ufficiale del Grande Fratello Vip 5.

Anche nell’ultimo appuntamento con l’amato reality show non sono mancati i colpi di scena: il più clamoroso riguarda l’eliminazione di Dayane Mello che secondo molti era la concorrente più vicina alla vittoria. Tanti sono i “vincitori morali” di questa sorprendente edizione del GF Vip che, nonostante la mancata vittoria, hanno aperto i loro cuori al vasto pubblico di Canale 5 raccontando senza filtri le loro vite, fatte di forza e di debolezza.