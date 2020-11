Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: una foto di Stefano Coletti fa discutere

Da quando si è diffusa la voce che il fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci – l’uomo per cui l’ex moglie di Flavio Briatore si batte la mano sul cuore e rifiuta ostinatamente le avances di Pierpaolo Petrelli – sarebbe il 31enne Stefano Coletti, ex pilota e immobiliarista monegasco, un po’ tutti gli amanti del gossip hanno cominciato a spiare il profilo Instagram dell’uomo.

Stefano Coletti, a onor del vero, non pubblica molti contenuti, ed è anche per questo che l’ultima sua foto ha insospettito abbastanza, al punto che qualcuno ci ha visto un riferimento (alquanto malizioso, spinto e anche volgare) a Elisabetta e a Pretelli, che Antonella Elia e altri detrattori definiscono una sorta di zerbino o “cane da compagnia” della Gregoraci.

Nella fattispecie, la foto in questione ritrae Coletti con addosso, a cavalcioni, il suo cane, che è di taglia grande. Uno scatto apparentemente innocente, che però non lo è più così tanto se lo si mette a confronto con una foto che nelle scorse ore ha fatto il giro del web: quella di Elisabetta Gregoraci a cavalcioni su Pierpaolo, in una posa davvero molto, molto simile.

Lo scatto in questione è un fermo immagine del video della scorsa notte, quando i ragazzi del GF Vip 5, un po’ alticci, hanno giocato a “obbligo o verità“. In quell’occasione, Pretelli ha dovuto simulare con Elisabetta la sua posizione preferita a letto, quella che vorrebbe mettere in atto con l’ex lady Briatore (se lei ci stesse, ovviamente).

A nessun innamorato piacerebbe vedere la propria fidanzata in quell’atteggiamento con un uomo che non è lui, dunque ci sta che Stefano Coletti se la sia presa e si sia sentito ferito. Ma da qui a simulare la stessa scena con il proprio cane ce ne passa… Se così fosse, si tratterebbe di un gesto davvero di cattivo gusto, squallido e decisamente non degno di un galantuomo.