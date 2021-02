Elisabetta Gregoraci al palo: Flavio Briatore avrebbe una giovanissima nuova fiamma

Altro che ritorno di fiamma con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, di recente costantemente al centro del gossip per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5: si mormora infatti che Flavio Briatore abbia letteralmente perso la testa per Valentina Kolesnikova, una modella russa giovane e sexy. Del resto non è un mistero che l’imprenditore settantenne preferisca da sempre le belle donne molto più giovani di lui.

Lo è la Gregoraci, madre di suo figlio Nathan Falco, che lo scorso febbraio ha festeggiato 41 anni, e lo è la presunta nuova fiamma, ancora più giovane di Elisabetta. Valentina Kolesnikova, infatti, ha trent’anni e nel 2018 è stata eletta miss Russia Earth 2018. Come si evince dal titolo, la Kolesnikova è nata in Russia ma da anni ormai gira il mondo per via del suo lavoro. Attualmente risiede a Milano, dove lavora come modella e studia da attrice.

Flavio Briatore starebbe frequentando una sexy modella russa

Biondissima e formosa, stando a quanto scrive il settimanale “Diva e Donna” in edicola questa settimana, Valentina attualmente starebbe frequentando proprio Flavio Briatore. Lo scorso week-end, la procace modella e l’ex manager di Formula 1 si sarebbero incontrati in gran segreto a Montecarlo, dove l’uomo vive (e dove vive anche la Gregoraci assieme al figlio Nathan Falco).

Come avrà preso la cosa la quarantenne showgirl calabrese? E soprattutto, cosa c’è di vero nel gossip riportato da “Diva e Donna”? Nel principato di Monaco, Valentina Kolesnikova avrebbe soggiornato nel lussuoso Hotel Hermitage e poi avrebbe pranzato da Cipriani (ristorante di fama internazionale) proprio com Briatore.

Va detto che di questi presunti incontri non c’è traccia alcuna sul profilo Instagram della ragazza, che si mostra sempre da sola negli scatti del weekend a Montecarlo. A insospettire, però, è il selfie della Kolesnikova accanto a un’automobile di lusso che ha partecipato alla Formula 1. Si tratta forse di una velata allusione a Briatore, che per anni è stato team manager del Gran Premio? Chissà!