Elisa Isoardi: "Trascorro le mie giornate con il mio cane e mia zia"

Uno dei volti Rai più apprezzati di sempre, la 37enne Elisa Isoardi, presentatrice stabile del noto programma culinario “La prova del cuoco“, ha raccontato al programma radiofonico di Rai Radio1 “Un giorno da pecora” come trascorre le sue giornate di quarantena. In un mondo completamente stravolto dal virus, dove ogni forma di routine è stata persa, ogni aspetto della società si è fermato in questo regime di restrizione assoluta, anche per i personaggi famosi e per i presentatori vale lo stesso discorso.

Da oltre un mese infatti il programma della Isoardi non viene trasmesso per ovvie ragioni e la donna rivela il procedere delle sue giornate, affermando che in linea di massima cerca di tenersi impegnata e di non farsi prendere dalla noia, tanto che, sotto certi aspetti, la Isoardi dichiara di essere quasi più impegnata di prima.

A tal proposito infatti si legge: “La mia quarantena va bene, sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno.” Il discorso poi vira sull’aspetto sentimentale e il conduttore radiofonico chiede se Elisa stia passando i suoi giorni in compagnia di qualcuno, alludendo chiaramente a qualche dolce compagnia, ma la donna smentisce e risponde: “Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma. Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat“.

A quanto pare quindi la donna sembra essere di nuovo single, contrariamente a quanto si pensava. Solo fino a qualche tempo prima infatti la Isoardi è stata più volte avvistata insieme al produttore e imprenditore Alessandro Di Paolo, in atteggiamenti molto teneri con tanto di effusioni, ma a quanto pare la storia si è evoluta in un nulla di fatto.

In molti infatti si erano rallegrati della storia della Isoardi con Di Paolo, soprattutto perchè avrebbe avuto la possibilità di voltare pagina circa la sua storia passata con il famoso politico Matteo Salvini; la loro rottura all’epoca fece molto discutere ed Elisa soffrì molto la separazione.