Punto di svolta nel caso Prati-Caltagirone grazie alle clamorose dichiarazioni fatte nelle ultime ore da parte di una delle due manager dell’ex soubrette del Bagaglino, Eliana Michelazzo, la quale ha ammesso di non aver detto la verità sull’esistenza del futuro sposo di Pamela Prati, a cui è seguito un comunicato stampa da parte del programma “Live – Non è la D’Urso“. Una notizia bomba diramata nelle ultime ore dal sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, che ha spoilerato la decisione Mediaset circa l’entrata al “Grande Fratello” della manager della Aicos Management.

Il castello di bugie creato ad arte sulle nozze di Pamela Prati con il fantomatico imprenditore Mark Caltagirone si sta sgretolando ora dopo ora, grazie al cedimento e alle prime confessioni fatte nelle ultime ore da Eliana Michelazzo, che ha ammesso – come si legge dal comunicato stampa diramato da Mediaset – di non aver mai incontrato Mark Caltagirone, per poi rivelare di averlo visto solo in un video di pochi secondi al fianco della sua socia in affari Pamela Perricciolo.

Eliana Michelazzo al Grande Fratello: l’appello di Alberto Dandolo a Pier Silvio Berlusconi

Ma non è tutto perché Eliana ora ha paura, tanto da voler andar via, andare all’estero o entrare nella casa del Grande Fratello, un luogo protetto dove potrebbe rielaborare quanto accaduto in queste ultime settimane. Sul sito Dagospia che, ricordiamo, è stato il primo a sospettare della veridicità delle parole della Prati circa il suo matrimonio con Caltagirone, proprio nelle ultime ore è apparsa un’indiscrezione secondo cui la Michelazzo entrerà nella casa di Cinecittà lunedì prossimo.

Le parole di Dagospia non lasciano dubbi al riguardo: “A Mediaset sono sicuri: lunedì prossimo Eliana Michelazzo entrerà al Grande Fratello, per le ultime due settimane di fuoco” – quindi prosegue con – “L’agente di Pamela Prati dopo la confessione a ‘Live – non è la D’urso’ di mercoledì si giocherà le ultime cartucce nel reality, dove la trama è decisamente più credibile delle panzane che ha raccontato finora“.

Dopo questa incredibile indiscrezione bisognerà aspettare di scoprire cosa decideranno Barbara D’Urso e la produzione del Grande Fratello al riguardo. Il celebre giornalista Alberto Dandolo ha lanciato un appello dal suo profilo Instagram al vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, invitandolo a riflettere sulla reale opportunità di inserire nel cast del reality più longevo di Mediadet una signorina che ha ammesso, di fatto, di aver truffato i Suoi telespettatori. Dandolo poi prosegue chiedendo a Berlusconi di non permettere ai suoi collaboratori di truffare per la seconda il suo pubblico dando ulteriore spazio, visibilità e anche un compenso ad una persona complice di una vicenda così triste e volgare.