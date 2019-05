"Live – Non è la D’Urso", Eliana Michelazzo, agente della Prati: "Mark Caltagirone non esiste"

Il mistero di Mark Caltagirone sembra essere arrivato ad un punto di svolta. L’imprenditore, conosciuto come ex promesso futuro sposo della showgirl Pamela Prati, ha destato mille perplessità nel mondo del gossip. Infatti, fino ad oggi, non sono mai state mostrate delle foto dell’uomo e alcune perizie fatte da Barbara D’Urso rivelano che la voce sentita al telefono appartiene ad un attore molto importante.

Fino a questo momento Pamela Prati ha potuto contare sempre sull’appoggio di Eliana Michelazzo, direttrice di “Aicos Management“, che si occupa di gestire l’immagine dei vip del mondo dello spettacolo oppure degli influencer. Tra i tanti, Eliana ha gestito anche l’immagine dell’ex primadonna del Bagaglino, ricoprendo un ruolo molto importante all’interno della vicenda Prati – Caltagirone.

Le parole di Eliana Michelazzo a “Live – Non è la D’Urso”

La vicenda ha ormai raggiunto scenari incredibili. Eliana Michelazzo, che fino a questo momento ha sempre difeso Pamela Prati, ha deciso di fare una confessione nella prossima puntata di “Non è la D’Urso“, che andrà in onda il prossimo mercoledì. In questa circostanza ha rivelato di non aver mai visto in prima persona Mark Caltagirone.

Queste sono le parole pubblicate sul sito di Mediaset: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. A questo punto credo non esista”. Ammette poi che la voce sentita in tv è completamente diversa da quella che si sente nel video.

Successivamente ammette di aver provato un sentimento molto forte per un altro uomo che non ha mai incontrato e di essere stata la prima vittima di questo sistema, in quanto da 10 anni ha un fidanzato fantasma, Simone Coppi: “Solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste”.

Eliana Michelazzo conclude dicendo di avere molta paura dopo aver fatto questa confessione da Barbara D’Urso. Per questo motivo dichiara di essere pronta a “nascondersi” all’estero, oppure ad entrare nella casa del Grande Fratello Nip. Vedremo se ora la D’Urso inviterà o meno la giovane nel reality show di Canale 5.