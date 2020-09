Elettra Lamborghini trasportata d’urgenza in ospedale: "Pensavo di morire"

Brutta avventura per Elettra Lamborghini. A raccontarla è stata lei stessa, su Instagram, quando però ormai il pericolo era passato. Tutto è successo un paio di gioni fa, quando l’ereditiera si trovava in Messico per lavoro. Elettra ha raccontato che era nello studio di un programma televisivo a cui stava partecipando quando all’improvviso ha cominciato a sentirsi male.

“Pensavo di morire” ha spiegato la Lamborghini, che a breve sposerà il fidanzato Afrojack, famoso dj olandese che all’anagrafe è registrato come Nick Van de Wall. Che sia stato lo stress dei preparativi delle nozze a causare il malore? La ragazza ha raccontato di aver iniziato a tremare senza riuscire a fermarsi. Non sentiva le braccia, aveva male alle gambe ed è stata sul punto di svenire.

A quel punto è stata chiamata l’ambulanza, che ha caricato la cantante su una barella e l’ha trasportata in ospedale. Qui Elettra Lamborghini ha raccontato che gli infermieri le hanno quasi rotto il polso perché non riuscivano a trovare le vene. Sì, perché la futura sposa era completamente disidratata: non aveva più liquidi, di lì a poco probabilmente sarebbe collassata.

Dopo la brutta esperienza vissuta, Elettra si è detta decisa a non prendere più sotto gamba la sua salute. Nonostante le piaccia il suo lavoro di cantante e nonostante ami girare il mondo e le varie trasmissioni televisive per incontrare e far ballare i suoi fan, la Lamborghini afferma di aver capito che ogni tanto bisogna fermarsi e dare all’organismo il tempo di recuperare.

Viceversa si possono correre gravi rischi, proprio come successo a lei. Una volta tornata in Italia dal Messico, quindi, Elettra si è concessa un po’ di riposo prima di tornare sul palco di Jesolo, dai suoi amatissimi fan.