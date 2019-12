Elettra Lamborghini si sposa: "Ho detto sì al mio migliore amico"

Elettra Miura Lamborghini è una ricca ereditiera, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini fondatore dell’omonima azienda automobilistica. Elettra si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi quali “Super Shore” (in onda in Spagna ed America Latina), “Riccanza” e “Geordie Shore”.

A febbraio 2018 ha pubblicato il suo primo singolo “Pem Pem”, vincitore di due dischi di platino. La bella influencer si è poi dedicata alla presentazione del programma di Mtv: “Ex on the Beach Italia”. A giugno 2019 ha pubblicato un album che ha riscosso notevole successo: “Twerking Queen”.

Il suo ultimo impegno televiso è stato il ruolo di coach, insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, durante la sesta edizione del talent show “The Voice of Italy” in onda su Rai 2. Sicuramente questo per la ricca ereditiera sarà un Natale indimenticabile, il suo fidanzato Afrojack (nome d’arte del deejay olandese Nick Van de Wall) le ha infatti chiesto di diventare sua moglie.

La coppia, secondo le indiscrezioni, sta insieme da circa un anno. I due sono infatti apparsi insieme per la prima volta durante gli “MTV Ema” del 2018. Elettra ha reso partecipi i suoi followers del lieto evento condividendo uno scatto che ritrae la coppia ed una foto dell’anello ricevuto, accompagnato dalla seguente didascalia: “Il mio migliore amico me lo ha chiesto, è la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me”.

La giurata di “The Voice of Italy” non ha mai tenuto segreto il grande sentimento che la lega al fidanzato ed anche in un’intervista di qualche mesa fa aveva confessato il suo desiderio di sposarsi nel 2020 e costruire una famiglia insieme alla sua dolce metà.