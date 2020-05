Elettra Lamborghini compie 26 anni e festeggia in famiglia

Elettra Lamborghini, cantante ed ereditiera bolognese – nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda – ha festeggiato ieri i suoi 26 anni, postando sul suo profilo Instagram le immagini della festa e rendendo partecipi all’evento tutti i suoi followers.

La bella Elettra quest’anno, a differenza degli anni passati, si è dovuta accontentare di una festa più intima in casa propria, circondata dalla sua famiglia a causa della quarantena. Ha deciso, per l’occasione, di preparare una torta semplice, con le sue stesse mani, e di spegnere le candeline raffiguranti scherzosamente il numero 18; una frase ironica accompagna la foto: “Happy birthday to me! Finally 18! Maggiorenne, yeeee!”.

Conosciutissima sul web, dove vanta molti followers che la seguono, la Lamborghini ha conquistato veramente tutti con la sua spontaneità e solarità. I fan più accaniti, inoltre, hanno potuto notare, nelle foto pubblicate nel giorno del suo compleanno, gli addominali scolpiti, frutto di una dieta seguita da Elettra durante la quarantena.

E’ ormai nota la sua originalità e la sua simpatia, infatti nelle foto pubblicate ha voluto sfoggiare dei leggins neri e una felpa, capo di abbigliamento della sua collezione Elettra Lamborghini collection, con raffigurate delle banane. L’abbiamo vista in diversi programmi televisivi, ad esempio nel ruolo di giurata del programma “The voice of Italy” al fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’alessio.

Una delle hit estive più conosciute é la sua “Pem Pem” del 2018, inoltre nel 2019 ha partecipato alla gara canora più famosa d’Italia, il Festival di Sanremo, cantando “Musica (e il resto scompare)” e classificandosi alla 21esima posizione; ma nonostante l’arrivo in ultima posizione, il singolo ha riscontrato molto successo in seguito al festival.

Insomma, la carriera di Elettra procede a gonfie vele, ma anche la sua vita sentimentale non é da meno, infatti é fidanzata ufficialmente dal dicembre 2019 con il dj olandese Afrojack. La proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato é avvenuta sotto l’albero di Natale, annuncio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato in foto l’anello ricevuto.