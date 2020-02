Eleonora Giorgi commenta il flirt del figlio Paolo con Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, e Clizia Incorvaia, ex moglie del cantate del gruppo musicale Le Vibrazioni Francesco Sarcina, sono due dei concorrenti della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip”, attualmente in onda su canale 5.

I due giovani, già dall’inizio della loro esperienza televisiva all’interno della casa più spiata di Italia, hanno dimostrato grande interesse e vicinanza, concretizzati poi, nonostante i diversi dubbi ed incertezze, in appassionati baci ed effusioni. La mamma di Paolo, Eleonora Giorgi, qualche settimana fa era entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” per fare una sorpresa ed abbracciare il figlio ed aveva già manifestato il suo entusiasmo circa la possibile coppia.

L’attrice intervista dal settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi” ha però fatto marcia indietro e ha dichiarato di essere stata del tutto sorpresa dal recente evolversi degli eventi; queste le sue parole in merito: “Non così presto. Paolo, al contrario di me, è un ragazzo molto pudico e riservato, e mai avrei immaginato che in così poco tempo sarebbe riuscito a dimenticarsi dell’occhio indiscreto delle telecamere”.

Eleonora ha infatti rivelato di essere stata molto felice di aver visto il bacio ma dall’altra parte del tutto sorpresa ed imbarazzata, tanto spegnere la televisione per non violare l’intimità del figlio. Secondo l’attrice poi, alla base del flirt tra Paolo e Clizia non vi è alcuna strategia finalizzata ad emergere all’interno del reality show. Eleonora ha infatti sostenuto come secondo lei i due giovani non siano innamorati e che infatti la loro grande complicità forse non riuscirà a continuare anche fuori dalla casa.

Secondo la mamma di Paolo Ciavarro i due giovani si sono infatti trovati in due momenti della vita molto diversi a livello di esperienze ed esigenze, queste le sue parole: “Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. (…) Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”.