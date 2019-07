Elena Santarelli, la dedica d’amore per il marito Bernardo Corradi e l’appello: "Coltivate l’amore"

Elena Santarelli, ex modella ed opinionista del programma di Rai 1 “Italia si”, ha infiammato il popolo dei social per una bellissima dedica d’amore riservata al marito, Bernardo Corradi, che è stato sempre al suo fianco durante la malattia del piccolo Giacomo, figlio della coppia, a cui è stato diagnosticato un brutto male, ma che coraggiosamente è riuscito a sconfiggere.

Elena e Bernardo sono una coppia molto attiva sui social e che piace al grande pubblico, che li sostiene sempre; la Santarelli però anche se è tanto amata dal popolo del web, è anche molto odiata da alcuni haters senza scrupoli, che recentemente le hanno augurato perfino il ritorno della malattia di Giacomo.

Le parole d’amore di Elena per Bernardo Corradi

L’opinionista del programma di Marco Liorni – al fianco di Rita Dalla Chiesa e Marco Coruzzi, in arte Platinette – non si fa certo piegare dal peso delle critiche, anzi se in diverse occasioni ha preferito ritirarsi in un religioso silenzio, non cedendo alla provocazione, in altri momenti è passata al contrattacco, attaccando apertamente i leoni della tastiera.

Dopo l’annuncio della guarigione di Giacomo sembra ritornato il sereno nella vita di Elena, che negli ultimi giorni ha voluto condividere sui suoi profili nei principali social network di condivisione una bellissima dedica d’amore per il marito Bernardo, a cui ha scritto: “Ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto“.

Il messaggio della Santarelli è poi proseguito con queste parole: “Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete“, parole sagge che attestano la grande complicità che c’è tra il calciatore e la showgirl; sentimento che si è consolidato durante la malattia del piccolo Giacomo, un momento doloroso che li ha uniti più che mai.

Nelle ultime settimane Elena è stata ospite del programma “Non disturbare“ condotto da Paola Perego, dove è tornata a parlare a cuore aperto della malattia del figlio, spiazzando tutti nel rivelare che ha voluto vedere il tumore del figlio, un modo chissà per esorcizzare quanto stesse accadendo e mettersi a confronto con un’immagine reale di una malattia che ancora oggi miete molte vittime, ma dalla quale ci si può anche salvare grazie ai notevoli passi avanti che ha fatto la medicina in questo campo.