Elena Santarelli, ennesimo attacco social: "Non pubblichi mai foto di tuo figlio? Va bene anche se pelato"

Elena Santarelli, dopo essersi disintossicata durante le feste di Natale dai social, staccando per un po’ di tempo dal suo profilo Instagram ha deciso invece di ritornare dai suoi numerosi fan. C’è da dire che il benvenuto però non sembra essere stato dei migliori visto che la bionda conduttrice è stata vittima di un brusco attacco.

Un utente infatti ha preso la palla al balzo per attaccare non solo Elena ma anche il figlio Giacomo che, come ormai ben sappiamo, sta combattendo una battaglia contro il cancro. La showgirl infatti ha postato una foto della sua piccola Greta su Instagram e inutile dire che l’immagine della bambina ha immediatamente ricevuto il boom di like.

Tra i tanti complimenti però c’è stato anche un commento che ha indignato moltissimo la Santarelli la quale non ha potuto fare a meno di rispondere per le rime. “Ma una foto di tuo figlio mai? Anche se pelato potrebbe metterla” ha infatti scritto l’utente alquanto insensibile “Di certo il motivo mi sembra chiaro per cui non pubblichi. L’ho anche spiegato molte volte. Comunque devo conservare tante di quelle energie per me e per le persone che amo che perdere tempo con una così non serve a nulla, rimane tale e la sua anima si è sporcata” ha controbattuto la Santarelli.

Il piccolo Giacomo sta lottando ancora oggi contro un tumore cerebrale e quotidianamente si sottopone a tutte le cure necessarie per debellare la terribile malattia che lo ha colpito. Elena ha sempre ribadito di non voler trattare suo figlio come un malato ma anzi gli ha sempre cosigliato di continuare a studiare anche durante le chemioterapie.

La decisione di parlare del cancro che ha colpito Giacomo è stata dettata solamente per portare un contributo alle associazioni che si occupano di ricerca e cura. Sia Elena che il marito Bernardo Corradi da qualche anno sostengono infatti la Onlus Progetto Heal, impegnata nella ricerca dei tumori cerebrali infantili.