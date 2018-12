Elena Santarelli lascia i social per dedicarsi di più alla famiglia: "Cercate di stupirvi della vita!"

Elena Santarelli ha deciso di prendersi una pausa dai social ma non sembra trattarsi di un addio bensì un arrivederci. La showgirl infatti vuole solamente allontanarsi un po’ per dedicarsi totalmente alla sua famiglia e agli amici più cari approfittando anche delle feste natalizie per disintossicarsi dal web.

La protagonista di ‘Italia sì’ dunque ha postato su Instagram un augurio per tutti i suoi follower confermando la sua decisione “Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita io farò un po’ di detox dai social.. see you soon” ha scritto Elena. Inutile dire che in tantissimi si sono riversati sul suo profilo per manifestare il loro dispiacere ma il ‘ci vediamo presto’ finale lascia intendere un suo ritorno.

Molto probabilmente si tratta quindi di una pausa natalizia ma nel frattempo Elena ha comunque invitato i suoi tantissimi seguaci a godersi la vita reale e le persone care soprattutto in questi giorni di festa. Stanca delle continue critiche e polemiche probabilmente la showgirl ha deciso di dire addio almeno per un po’ alla vita condivisa attraverso filtri e schemi.

Come ben sappiamo, Giacomo, il figlio della conduttrice sta lottando da più di un anno contro un tumore cerebrale anche se, stando a quanto raccontato proprio da Elena, il bambino sembra reagire bene alle cure. “Il percorso è lungo ma confidiamo di essere nell’80% che si salva… Il momento più brutto è stato quando di notte, con la torcia in mano, andavo a raccogliergli i capelli sul cuscino per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente” ha infatti raccontato la showgirl durante un’intervista.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se e quando Elena deciderà di ritornare sui social e magari con delle notizie positive riguardo una guarigione totale di Jack con la speranza che il 2019 gli porti tanta fortuna.