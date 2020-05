Elena Morali rompe il silenzio dopo le accuse shock di Nina Moric

Elena Morali ha rotto il silenzio ed ha commentato le dure accuse mosse da Nina Moric contro il suo attuale compagno Luigi Mario Favoloso, a sua volta ex della modella croata, durante l’ultima puntata del talk show serale di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso“, andato in onda domenica 3 maggio 2020.

Lo scontro a distanza tra la Moric, Favoloso e la Morali non accenna quindi a placarsi. Le parole dell’ex di Fabrizio Corona sono state pesantissime ed hanno lasciato tutti a bocca aperta, dunque era doveroso che Elena ora corresse ai ripari, rilasciando alcune dichiarazioni per chiarire la situazione.

Elena Morali nega le accuse di Nina Moric

Ospite della puntata del 3 maggio scorso di “Live – Non è la d’Urso”, Nina Moric ha rivelato le ultime novità circa il suo ex Luigi Mario Favoloso, rilanciando nuove accuse e inquietanti insinuazioni, che stavolta coinvolgono la nuova compagna dell’imprenditore, l’opinionista di Barbara D’Urso, Elena Morali.

“Elena Morali ha parlato male di Luigi al telefono, si è messa a piangere perché aveva paura, era disperata” – ha detto la Moric per poi aggiungere che la Morali le avrebbe detto di essere ricattata con video porno da Luigi Favoloso. Parole forti, che hanno portato Elena a rassicurare tutti i suoi fan pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram, quindi dare una sonora risposta anche alla Moric, in tal senso le sue parole: “Luigi non mi ha mai ricattata”.

La Morali ha poi aggiunto: “Intanto volevo dire che ho imparato cosa volesse dire revenge porn perché non lo sapevo…Non esiste nessun revenge porn, non mi è mai stato fatto, non sono sotto ricatto“. Stando alle parole di Elena, dunque, Luigi non la ricatterebbe. Poi la stoccata nei confronti della Moric: “Credo che qualcuno abbia dato alle mie parole delle attribuzioni non veritiere o comunque ben diverse da quella che era la mia intenzione“.