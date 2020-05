Live – Non è la D’Urso, Nina Morić accusa Luigi Mario Favoloso: minacce a Elena Morali

La storia d’amore tra Luigi Mario Favoloso e Nina Morić, nonostante i due si siano lasciati da un bel po’ di tempo, sta facendo ancora discutere. Nella puntata del 27 aprile l’imprenditore torrese si è difeso, negli studi di “Live – Non è la d’Urso“, dalle accuse di stalking piovute dall’ex compagna di Fabrizio Corona.

Il ragazzo si difende dichiarando che Nina Morić, insieme a Fabrizio Corona, hanno fatto di tutto pur di screditarlo dinanzi alla sua nuova fidanzata, Elena Morali. Per farlo la showgirl croata si sarebbe intrattenuta con la influencer in una chiamata telefonica lunga 4 ore e mezza, parlando malissimo di lui.

La replica di Nina Morić

Nella puntata del 4 maggio, Nina Morić, rispondendo alle accuse di Luigi Mario Favoloso, ammette di aver avuto un lungo dialogo con Elena Morali a telefono. Ma, come sottolineato più volte dall’ex concorrente de “L’isola dei Famosi”, i motivi della conversazione con l’influencer sono stati decisamente più gravi e discriminatori.

Andando nel dettaglio di questa chiamata, Nina Morić dichiara di essere stata contattata dall’ex fidanzato di Elena Morali: “Ad un certo punto la signora Morali si è messa piangere disperatamente perché aveva paura per la sua incolumità perché è sotto ricatto di Luigi Mario Favoloso e delle persone che gli stanno accanto. Elena per tutto il tempo ha detto ti amo al suo ex. Non so come la ricatta, forse revenge porn, Favoloso ha un filmato po*no, così mi ha detto Elena, di loro due che fanno se**o”.

Nina Morić prosegue affermando di non aver mai chiamato Luigi Mario Favoloso, ma di essere sempre stata contattata da lui. Tutte queste conversazioni sono state registrate e poi mandate in Procura, con la Magistratura che ha immediatamente aperto le indagini.