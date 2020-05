Effetto Covid-19: le famiglie vip si allargano con amici a 4 zampe

La quarentena non é facile per nessuno e forse, proprio per questo, molte persone appartenenti al mondo dello spettacolo hanno deciso, in questo periodo, di adottare un animale domestico. Gli animali portano sempre una grande gioia in famiglia, sicuramente un ottimo antidoto contro la tristezza che ci accompagna in questo periodo difficile.

L’animale senza dubbio più gettonato é il cane, ma alcuni hanno voluto fare scelte meno classiche ed optare per un coniglio oppure una graziosa capretta. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di accogliere Odino, un bellissimo Terranova, desiderato tanto da Tomaso, già amatissimo da tutta la famiglia.

Vanessa Incontrada, già padrona da molti anni della cagnolina Gina, ha voluto accogliere in famiglia anche due bellissimi cuccioli di Golden retriver, Tokyo e Zelig, che, come da lei dichiarato, la fanno dannare. Non sembra però, che la cagnolina Gina abbia gradito l’arrivo in casa dei due cuccioli, forse avrebbe preferito tenersi la sua padroncina tutta per sé. Anche la showgirl Laura Cremaschi ha scelto il nome Tokyo per il suo nuovo cucciolo, si tratta di un dolcissimo chiwawa, che riempie di coccole insieme al suo primo cagnolino Brando.

La coppia formata da Paulo Dybala e Oriana Sabatini ha preferito scegliere un bellissimo cucciolo di Akita, che ricorda tanto il cane protagonista del bellissimo e commovente film “Hachiko“, con protagonista Richard Gere. La bellissima cucciola l’hanno chiamata Kaia e sono tutti e due già innamoratissimi di lei, tanto da farla dormire con loro nel lettone. Marica Pellegrinelli ha accolto Puffo il Terribile, un simpaticissimo coniglio, che farà compagnia al merlo e al gatto già presenti in famiglia.

Infine, la simpaticissima coppia formata da Hilary Blasi e Francesco Totti, dopo i numerosi animali presenti in famiglia (la gatta Donna, il Labrador Ariel e due caprette), in questo periodo, ha deciso di adottare un’altra capretta. La vera patita per gli animali sarebbe la figlia Chanel, infatti – ha dichiarato papà Totti – “se fosse per lei, casa nostra sarebbe uno zoo. Vorrebbe fare la veterinaria”.