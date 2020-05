Vanessa Incontrada, i suoi nuovi cuccioli la fanno dannare

Vanessa Incontrada è l’attrice e presentatrice spagnola, più amata e stimata della televisione italiana. Di recente l’abbiamo apprezzata nelle vesti di giudice nell’ultima edizione di “Amici“, dove ha sfoderato una bravura, anche in quella circostanza, non scontata. Difatti Vanessa è stata bersaglio, sia di alcuni concorrenti che di alcuni professori, accusata di non essere competente in nessuna disciplina e dunque non qualificata per ricoprire il ruolo di giudice.

La Incontrada ha rigettato le accuse al mittente, con calma ed educazione e ciò è stato molto apprezzato dal pubblico. Nonostante tutto, l’attrice ha molto gradito l’esperienza vissuta, tanto che in una diretta Instagram con il cantante Nek, si è lasciata sfuggire che ci sarà anche nella versione “Speciali“ del talent che partirà a breve. D’altronde Vanessa non ha mai nascosto la stima e l’affetto che la lega a Maria De Filippi.

E proprio il social Instagram è stato terreno di sfogo per l’attrice. Uno sfogo che inizialmente sembrava duro e feroce, ma che in realtà nascondeva ironia e affetto sincero, il tutto ad indirizzo dei suoi nuovi amici a quattro zampe. Di recente la Incontrada, ha presentato sui social network due cuccioli di golden retriever che ha preso da poco e che le tengono compagnia, ha affidato loro i nomi di Zelig e Tokyo, ma a quanto pare il carattere dei due pelosetti non è proprio dei più dolci.

Vanessa ha dapprima postato una foto che ritrae i due cuccioli e poi la seguente didascalia: “Aaaaaaa, siete arrabbiati con me?? Sono io che sono arrabbiata con voi, ‘farabutti’. (Vi voglio bene). Besitos amigos“. Insomma nonostante le marachelle combinate dai due cani, l’attrice non riesce ad essere arrabbiata con loro, basta guardarli e subito si scioglie.

La foto ha subito fatto il giro del web e numerosissimi sono stati i commenti positivi da parte degli utenti, ottenendo più di 62mila like. I followers hanno ricoperto i cuccioli di complimenti, innamorandosi di fatto di loro. Tra i commenti, ne spiccano alcuni: “Sono meravigliosi“, “Mamma mia che bei musetti“, “Sono belli come te“, “Potranno anche essere dei farabutti, ma sono veramente bellissimi“, “Impossibile arrabbiarsi“.