È iniziato l’amore tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, inviati de "Le iene"

Ora è veramente ufficiale: è nato un nuovo amore tra i giornalisti Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, entrambi inviati del programma tv “Le iene” e reduci dalla conclusione di due storie sentimentali. Qualche mese fa si parlava dell’inizio di un flirt tra Veronica Ruggeri e Piero Barone, il tenore del trio Il volo, ma il tutto non è mai stato confermato, anzi è stato presto smentito dalla vicinanza tra i due colleghi.

Sembra che la relazione con De Devitiis sia nata già da parecchi mesi, ma sia stata tenuta nascosta. Tuttavia la bella Veronica aveva fatto capire di essere nuovamente innamorata dopo la fine della storia con Stefano Corti, ma senza mai rivelare il nome dell’uomo fortunato. Nicolò, invece, è reduce dalla fine di una lunga relazione con Eleonora Pedron, ex del motociclista Max Biaggi, conclusasi ufficialmente a Febbraio 2019.

Il giornalista è nato il 6 luglio 1990 a Roma ed adora l’indie rock, ascoltando in particolare i Gazzelle, Canova e i The Giornalisti. Prima di lavorare per “Le iene” faceva il commesso in un supermercato, dove ha conosciuto l’inviato Paolo Calabresi, a cui ha chiesto il numero dell’autore del programma Davide Parenti per poter fare un provino e da lì iniziò con il suo primo servizio.

La Ruggeri e De Devitiis sono stati visti insieme in varie occasioni tra cui il concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico il 4 luglio e poi quello di Gazzelle lo scorso 6 luglio a Roma, giorno del 29esimo compleanno di Nicolò. In entrambe le occasioni sono apparsi su Instagram video in cui apparivano abbracciati e felici. Perciò pare che il cuore di entrambi abbia ripreso ad amare, unendo i due grazie al lavoro comune e alla passione per la musica.

Dalla fine di due storie d’amore ne è nata una nuova; ora vedremo quanto durerà o se si tratta solo di un flirt momentaneo nato da una bella amicizia, come accade spesso nel mondo dello spettacolo.