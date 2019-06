Piero Barone del trio Il Volo frequenta la iena Veronica Ruggeri

Piero Barone, il giovane tenore del trio Il Volo, era tornato single lo scorso gennaio, dopo la fine della love story con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore di calcio Massimiliano. Secondo il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ora sembra aver iniziato un’intensa frequentazione con l’inviata del programma “Le iene” Veronica Ruggeri.

La storia non è ancora stata ufficializzata perché è all’inizio e, inoltre, anche lei esce da una relazione conclusa lo scorso febbraio con Stefano Corti, suo collega nel programma tv, che oggi è impegnato con la cantante Bianca Atzei. Sappiamo bene chi è Piero, perciò scopriamo qualcosa in più su Veronica.

La Ruggeri ha 28 anni, è nata a Borgotario e, prima di approdare alla tv, lavorava come modella. Dopo aver vinto il tiolo di Miss Parma nel 2011 ha partecipato a Miss Italia e qui è scattato l’amore per il mondo dello spettacolo, che l’ha portata ad abbandonare la Facoltà di Economia per dedicarsi a vari casting; da qui è arrivata a “Le iene” nel 2013. Nel frattempo ha condotto anche diversi spettacoli comici e “XLove“, con Nina Palmieri, nel 2014.

A livello sentimentale la sua storia più nota al gossip è quella con il conduttore e comico Stefano Corti, iniziata nel 2016 e conclusa a febbraio con un post su Instagram: “Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”.

Piero Barone è abbastanza noto per la riservatezza riguardo la sua vita privata e infatti è nota solo la storia con Valentina Allegri per via degli innumerevoli post su Instagram della coppia, perciò non si sa se e quando rivelerà la nuova relazione con la Ruggeri. Aspettiamo l’estate e il tour italiano in cui probabilmente lei lo seguirà.