Dustin Diamond muore di cancro a 44 anni, addio a Screech di "Bayside School"

Dustin Diamond non ce l’ha fatta. L’attore americano è stato sconfitto dal cancro a soli 44 anni, dopo aver ricevuto la diagnosi solo poche settimane fa. Lo scorso 12 gennaio Dustin si era presentato in ospedale, lamentando un malessere generale e dolori in tutto il corpo. Data la sua storia medica familiare, i medici hanno subito pensato al peggio e le analisi hanno dato loro ragione.

La diagnosi di carcinoma al quarto stadio è arrivata come un fulmine a ciel sereno, totalmente inaspettata per Diamond. Solitamente questa diagnosi è relativa ad un cancro ai polmoni in stato avanzato, ma nel caso di Diamond il cancro aveva avuto origine altrove e le metastasi avevano raggiunto i polmoni.

L’attore ha svelato la diagnosi al pubblico intorno al 20 gennaio, rivelando che aveva già completato il primo ciclo di terapie e che stava per iniziare il secondo, in un tentativo di salvare la vita o almeno rallentare la malattia. Una lotta breve che non ha visto Dustin uscire vittorioso. Il team dell’attore conferma la sua morte, avvenuta lunedì 1 febbraio.

“Ha ricevuto la diagnosi di questa brutale, instancabile forma di tumore maligno solo tre settimane“, dice il comunicato fatto alla stampa dal portavoce dell’attore. “Da allora, si è sparso rapidamente nel suo sistema. L’unica misericordia che ha mostrato è stata la sua rapida esecuzione. Dustin non ha sofferto, non ha dovuto essere sommerso dal dolore. Per questo siamo grati“.

Il nome di Dustin è indissolubilmente legato a quello del personaggio di Samuel Powers, soprannominato Screech, nella serie “Bayside School”, un ruolo che ha interpretato per 13 anni sia nel telefilm, in onda dal 1989 ala 1993, che nei suoi vari sequel. Dustin era l’unico membro del cast a non aver fatto ritorno nel revival della serie, in onda in America da Novembre, forse a causa delle tensioni con il resto del cast generate dopo la pubblicazione della sua autobiografia “Behind The Bell” del 2009.