Screech di "Bayside School" rivela: "Ho un cancro al quarto stadio"

Dustin Diamond, che tutti ricorderanno nel ruolo di Samuel Powers – soprannominato Screech – nel telefilm “Bayside School” ha svelato la terribile diagnosi che ha ricevuto pochi giorni fa.

L’attore americano era stato ricoverato in ospedale il 12 gennaio, lamentando dolori ovunque nel corpo ed un senso di malessere generale. Fin da subito il team medico che lo ha preso in cura ha pensato al peggio, e lo ha sottoposto ad una biopsia per confermare il sospetto che si trattasse di un tumore, anche a causa della sua storia familiare pregressa.

Sospetto che si è rilevato fondato, e dopo soli due giorni il team dell’attore ha confermato su Facebook: “Al momento possiamo confermare che Dustin ha un cancro. Dustin svelerà maggiori informazioni non appena saranno disponibili ed avremo un piano di come proseguire.” Il 44enne ha adesso confermato la natura precisa della diagnosi, rivelando di avere un piccolo carcinoma al quarto stadio. Solitamente questa diagnosi è relativa ad un cancro ai polmoni in stato avanzato, ma nel caso di Diamond il cancro ha avuto origine altrove e le metastasi hanno raggiunto i polmoni.

L’attore si trova ancora ricoverato in ospedale, dove ha iniziato ad affrontare la malattia supportato dalla sua compagna ed è già stato sottoposto al primo ciclo di chemioterapia. A breve è previsto l’inizio del secondo ciclo di cure che lo aiuteranno ad affrontare il tumore.

Supporto nei confronti di Dustin è arrivato dai co-star di “Bayside School” Mario Lopez e Tiffani Thiessen. Il popolare telefilm, in onda dal 1989 al 1992, è al momento oggetto di un revival che vede il ritorno di tutti gli attori originali della serie ad esclusione di Dustin. Nel cast, oltre a Lopez e alla Thiessen, sono ritornati anche Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar e Lark Voorhies.

L’esclusione di Diamond dal revival è probabilmente dovuta alla sua autobiografia “Behind The Bell” del 2009, nella quale ha mosso accuse pesanti nei confronti degli ex-costar e dalla quale ha cercato di dissociarsi nel 2013 dicendo che si era avvalso di un “autore fantasma” che ha scritto la biografia al suo posto inventando parte dei contenuti.