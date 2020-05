Diodato fotografato in dolce compagnia

Il famoso cantante di Taranto, Antonio Diodato, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Il ragazzo infatti, dopo la sua vittoria alla kermesse canora di Sanremo 2020, ha macinato altre vittorie e conquiste, come il David di Donatello nella categoria “miglior canzone” con il brano “Che vita meravigliosa“.

Diodato è un’artista a tutto tondo, dotato di una grande potenza canora, in grado di scrivere testi anche molto orecchiabili, ma allo stesso tempo profondi e ricchi di significato. Di recente il cantante è stato anche uno dei principali protagonisti delle pagine di gossip. Pare sia stato recentemente fotografato da alcuni paparazzi del noto settimanale “Chi” mentre passeggiava con una ragazza per le strade di Milano.

In molti conoscono il rapporto amoroso di Diodato avuto precedentemente con la famosa cantante Levante; in seguito i due si sono lasciati, ma è rimasta molta stima e rispetto, tanto che, nonostante la rottura, i due sono comunque rimasti ottimi amici. Infatti, a riprova del fatto che Levante ha avuto modo di conservare un ottimo rapporto con il suo ex ragazzo, di recente la cantante aveva speso alcune parole di lode nei suoi confronti.

Levante ha di fatto dichiarato, durante un’ospitata al famoso salotto del gossip di Silvia Toffanin “Verissimo“: “Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici“.

Oggi Diodato sembra infatti ritornato alla carica e in tanti hanno affermato che la ragazza mora con cui passeggia il cantante potrebbe essere la sua nuova fiamma. Per il momento non è ancora stata rivelata l’identità della ragazza, ma sicuramente a breve verrà diramata qualche informazione in più.