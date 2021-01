Diletta Leotta fotografata con Can Yaman, ma la notte di Capodanno l’avrebbe passata con Ibrahimovic

Negli ultimi giorni abbiamo sentito parlare spesso di Diletta Leotta, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Dopo essersi lasciata alle spalle la storia con il pugile Daniele Scardina, si è più volte parlato nei giorni scorsi dei suoi possibili nuovi amori. Pare infatti che la conduttrice sportiva si sarebbe avvicinata molto al calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, però felicemente sposato con l’ex modella Helena Serger.

Negli ultimi giorni invece, è stata al centro dell’attenzione perchè è stata fotografata insieme a Can Yaman, attore turco appena approdato sugli schermi Italiani, che ha fatto letteralmente impazzire le donne di ogni età, notizia che purtroppo non hanno preso molto bene le fan dell’attore.

In questi giorni, la conduttrice di Dazn è stata fotografata mentre cammina sola per le vie di Milano, indossando un cappotto lungo color cammello e cappellino abbinato, completamente coperta cerca probabilmente di non dare nell’occhio più di tanto e saluta molto velocemente con un solo cenno della mano i fotografi.

Come detto prima, sono passati davvero pochi giorni da quando Diletta Leotta ha fatto parlare di sé per via delle foto insieme all’attore Turco della serei tv Daydreamer Can Yaman, secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini i due sarebbero innamorati pazzi e avrebbero passato cinque giorni insieme nello stesso hotel a Roma, dove Can si era recato per girare uno spot pubblicitario di un noto marchio di pasta.

A pochi giorni da questa notizia, la conduttrice ritorna protagonista del gossip sul settimanale Oggi, perché pare avrebbe passato la notte di capodanno a casa sua in compagnia proprio del calciatore Zlatan Ibrahimovic. Il giornale avrebbe riportato questa frase per quanto riguarda la serata di Capodanno passata con Ibra: “Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più”.