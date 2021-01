Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? La coppia beccata in hotel

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Non è difficile che una donna si prenda una cotta per un uomo bellissimo come Can Yaman o che la prenda un uomo per una donna sexy come Diletta Leotta. Ma questo non vuol dire che succede davvero, tanto più se le due persone in questione hanno semplicemente soggiornato nello stesso hotel (che tra l'altro è piuttosto grande). Per questo motivo, ci riserviamo di sospendere il giudizio e aspettare altri indizi meno nebulosi. Del resto, se una relazione c'è davvero, è impossibile nasconderla per sempre!