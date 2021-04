Dayane Mello e Mario Balotelli, presunto ritorno di fiamma

Una storia, un flirt, un innamoramento durato quasi 10 anni tra l’attaccante del Monza, Mario Balotelli e l’ex gieffina e modella brasiliana Dayane Mello. La ragazza da sempre ha dichiarato che tra lei e Mario esiste un rapporto molto particolare, fatto di tenerezza, affetto e amore, ma allo stesso tempo non regna un vero e proprio fidanzamento.

Oggi però, secondo alcune indiscrezione trapelate dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, pare che le cose siano diventate molto serie tra i due protagonisti della storia, tanto che il fidanzamento, seppur a porte chiuse, sembra ufficiale. Per adesso nulla ancora è stato a confermato, ma numerosi indizi hanno fatto pensare che qualcosa tra i due esista.

Più volte Dayane ha lasciato in realtà trapelare di provare ancora qualcosa verso “super Mario”, tanto da menzionarlo molto spesso durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Una volta ha persino raccontato di quando Mario aveva chiuso un ristorante unicamente per restare solo con lei o di quando le aveva fatto trovare un bellissimo mazzo di 100 rose rosse; insomma sembra che il calciatore abbia a più riprese dimostrato di essere romantico e perché no, anche innamorato della Mello.

In molti però ricordano ancora lo scivolone di Balotelli, quando venne invitato in collegamento durante una puntata del GF Vip. Dopo l’affermazione di Signorini: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro“, Mario rispose con una battuta volgare: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘basta, basta fa male“.

In seguito il giocatore ha poi chiesto scusa dell’accaduto, affermando che era solo un modo come un altro di scherzare, ma la verità che vuole molto bene alla modella. Chissà se questa indiscrezione col tempo possa diventare certezza, non resta che attendere per scoprirlo, ma sono in molti a tifare per la coppia, in quanto sembrano molto felici e affiatati insieme.