Damiano Carrara mostra il volto della fidanzata sollevando la delusione delle fan

Dopo aver preso il posto di Antonio Lamberto Martino nel ruolo di giurato di “Bake Off Italia“, la vita privata del pasticcere Damiano Carrara ha incuriosito le numerosissime fan che nell’ultimo periodo non hanno avuto dubbi nell’attribuirgli il titolo di chef più sexy d’Italia.

Il volto noto di Real Time conosciuto anche per il ruolo di giudice di “Cake Star”, programma condotto al fianco di Katia Follesa, non ha mai volutamente soddisfatto l’interesse delle ammiratrici, disposte a tutto pur di sapere se il loro beniamino fosse legato sentimentalmente ad una tanto fortunata quanto invidiata compagna. Più recentemente, in netta controtendenza con la sua proverbiale riservatezza, lo chef lucchese ha iniziato ad anticipare qualcosa in merito, decidendosi di svelare a poco a poco alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Così, dopo aver postato su Instagram una foto in cui lasciava intendere che fosse in procinto di pranzare con una persona speciale, il 35enne pasticcere toscano ha aggiunto, a distanza di alcuni giorni, un’immagine scattata di fronte al mare di Livorno, dove grazie ad un voluto gioco di ombre e luci, è apparso insieme alla compagna di cui si poteva distinguere però solo la silhouette.

Ora, come ultimo passo di quello che per lungo tempo è stato un giallo che ha tenuto le spasimanti con il fiato sospeso, Damiano Carrara ha finalmente pubblicato una foto in cui mostra inequivocabilmente il volto della sua dolce metà. L’immagine accompagnata da una telegrafica “Buona serata”, conclude la presentazione della biondissima compagna, abbattendo e sconsolando ancor di più tutte le ammiratrici che da anni stravedono per il giurato più affascinante di “Bake Off Italia”.

Non a caso molte di loro si sono lasciate andare a dei commenti in cui non hanno nascosto l’immensa delusione. “Il mio cuore si è appena distrutto” ha scritto una fan sconvolta all’idea che il sex symbol sia sentimentalmente impegnato. A stretto giro sono giunti altri post dello stesso tenore, tra cui spicca uno in cui si fa presente che “allora è proprio vero che anche il 2021 è un altro anno di m***a”.