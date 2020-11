Damiano Carrara e la misteriosa fidanzata: i suoi “momenti speciali” fanno infuriare le fan

Celebre pasticciere di origini toscane, Damiano Carrara si è fatto conoscere come giudice e conduttore di programmi culinari come “Bake Off Italia” e “Cake Star“. Con oltre un milione di followers su Instagram, il volto noto di Real Time è allo stesso tempo uno degli uomini più sexy ricercati sulla rete.

A fronte del grande interessamento delle fan, desiderose di saperne di più sulla sua vita privata, Damiano ha sempre preferito trincerarsi dietro al muro della privacy. Non assecondando la curiosità delle ammiratrici, ha più volte fatto presente che avrebbe strenuamente tutelato la riservatezza su tutto quanto non direttamente connesso al proprio lavoro.

Nonostante il rigoroso riserbo, ultimamente qualcosa sta però progressivamente cambiando. Dopo aver pubblicato uno scatto in cui lasciava intendere di essere in procinto di pranzare con una donna sconosciuta, il giudice di “Bake Off Italia” ha diffuso un’altra fotografia in cui è immortalato in compagnia di una donna.

Nell’immagine seguita dalla romantica didascalia: “Momenti speciali” non è però possibile distinguere il volto della sua dolce metà. Scattata di fronte al mare di Livorno, la foto gioca sapientemente con i giochi di ombre e luci. Grazie a questo accorgimento, Damiano Carrara ha lasciato intravedere solamente la sua sagoma e quella della fidanzata, la cui identità continua dunque a rimanere ignota.

Dopo aver volutamente posato controluce, lo chef 35enne ha spezzato il cuore alle numerosissime fan che per anni lo avevano osannato come uno dei più grandi sex symbol della tv italiana. A chi ha commentato precisando che quella sarebbe l’unica foto alla quale non potrebbe mettere like, altre ammiratrici hanno fatto eco aggiungendo che essendo un autentico colpo al cuore, non avrebbe dovuto comunicarlo in quel modo.

Chi ha poi osservato che per mille ragioni – in primis la pandemia – il 2020 è stato un anno da dimenticare, con questa notizia si sarebbe innegabilmente toccato il fondo: “Damiano, sei riuscito a peggiorare il 2020”. Ciononostante c’è stato chi, volente o nolente, se n’è fatta una ragione. “Ho constatato che non potrei mai stare con Damiano Carrara perché diventerei obesa e diabetica”, ha dichiarato chi ha dimostrato di averla presa con filosofia.