Damiano Carrara e il mistero sulla sua presunta fidanzata

Dopo essersi fatto conoscere come giudice di Bake Off Italia, Damiano Carrara si è affermato anche protagonista di Cake Star, programma culinario che conduce al fianco di Katia Follesa. Dal suo arrivo su Real Time, il pubblico femminile ha letteralmente perso la testa per il bel Damiano, dando vita ad una lunga serie di innamoramenti virtuali.

La notorietà lo ha inevitabilmente esposto alle attenzioni delle fan, che con tenacia hanno cercato di saperne di più sulla vita privata del loro idolo. Sotto questo punto di vista, le loro ricerche non hanno portato a nulla di risolutivo: lo chef che ha realizzato il suo sogno americano aprendo con il fratello Massimiliano le prestigiose Carrara Pastries in California, è molto riservato e non avrebbe mai svelato a nessuno l’identità della compagna.

Intervistato sul tema, in passato era stato categorico. “Penso che la vita privata sia importante che uno se la tenga, soprattutto quando sei nel mirino tutti i giorni, è l’unica cosa che ti rimane” aveva dichiarato il pasticcere toscano molto legato alla nonna Rosita, la persona che gli ha trasmesso la passione per i dolci.

Ad ogni modo, conscio della grande attenzione mediatica che lo ha travolto, per mezzo di un post è stato lui stesso a provare a placare la grande curiosità riguardante la sua vita sentimentale. Pur non svelando l’identità della presunta fidanzata, Damiano Carrara ha pubblicato sui social una foto in cui è immortalato mentre è intento a pranzare con una persona rimasta ignota.

Sarà la volta buona che sapremo di più sulla tanto chiacchierata fidanzata del più affascinante giudice di Bake Off? Al momento è ancora troppo presto per saperlo, ma dopo questo spiraglio, i follower dell’imprenditore e star della tv rimangono in attesa di ulteriori dettagli chiarificatori. Al momento il dubbio rimane, costringendo gli amanti del gossip ad accontentarsi delle poche e semplici parole che lo chef ha scritto su Instagram. Il suo “pranzo speciale con te” non sarà certo illuminante, ma invita ad attendere ulteriori sviluppi, sempre che nel frattempo lo chef non decida di uscire allo scoperto e vuotare finalmente il sacco.