Costanzo-De Filippi, a distanza di anni Marta Flavi parla del tradimento: "Mi ha fatto uno strano effetto"

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve appartenenti al mondo dello spettacolo. Lo scorso agosto hanno tagliato il traguardo delle nozze d’argento e la loro unione è più solida che mai. La coppia ha anche un figlio, Gabriele, che oggi ha quasi 30 anni e che è stato adottato quando era solo un bambino.

Le cose tra la De Filippi (che viene considerata la regina della televisione italiana) e Costanzo, all’inizio della loro frequentazione non sono andate proprio nel migliore dei modi. Lui era sposato con Marta Flavi e Maria ben presto si è ritrovata a svolgere il ruolo dell’amante. Queen Mary non ama molto raccontare della sua vita privata, ma la scorsa settimana, ospite di Mara Venier a “Domenica In”, si è lasciata andare come mai prima d’ora.

La conduttrice ha dichiarato che una sera, chiamò Maurizio ma si ritrovò la Flavi all’altro capo del telefono e così, di punto in bianco, furono scoperti. Lui lasciò la moglie, visse l’amore con la De Filippi alla luce del sole e il resto è storia. Adesso, a distanza di tanti anni, anche Marta Flavi ha ricordato quella storia e, intervistata dal magazine “Nuovo“, ha raccontato come si sentì all’epoca quando scoprì il tradimento del marito.

“Mi ha fatto uno strano effetto. Comunque sia io che Maria siamo andate oltre quella storia. Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare“, ha risposto la Flavi alla domanda del giornalista. La donna ha inoltre aggiunto di aver sofferto molto per la separazione da Costanzo, anche se oggi è grata a Maria De Filippi per averglielo portato via.

Alla domanda però se Maurizio fosse solo un lontano ricordo oggi, la Flavi ha asserito: “L’avrei già dimenticato se ogni tanto non ci fosse qualcuno a ricordarmelo“. Marta ha confermato di aver intercettato casualmente la telefonata tra Maria e Maurizio e che all’epoca udì la De Filippi dire a Costanzo che non voleva fare l’amante.

“Stavano facendo un discorso, si alludeva al fatto che non volesse fare più l’amante“, ha ammesso la Flavi. Alla domanda su quale sia stata la sua reazione nel momento in cui ha scoperto il tradimento da parte di Maurizio, Marta ha dichiarato: “Gli feci la valigia e gliela misi fuori dalla porta di casa“. Dunque, una storia questa che ha comunque segnato i protagonisti e sicuramente oggi, a distanza di tanti anni, ne parlano con un piglio e una consapevolezza diversi.