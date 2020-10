"Domenica In", Maria De Filippi e quel retroscena con Costanzo: "Ero l’amante di Maurizio e la moglie ci scoprì"

Maria De Filippi è oggi la regina indiscussa della televisione italiana. Amata, seguita e acclamata da un pubblico vastissimo, che premia le sue trasmissioni a suon di share. La sua bravura nonché professionalità, sono indubbiamente l’arma vincente per Queen Mary, che è stata capace di portare sul piccolo schermo, negli anni, una tipologia di televisione sempre al passo coi tempi. Tutto merito della sua lungimiranza.

Ne ha fatta di strada Maria per arrivare fino a qui e indubbiamente il merito va anche a Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore è stato il pigmalione della De Filippi, nonché suo marito da 25 anni. Queen Mary, in una recente intervista rilasciata a Mara Venier a “Domenica In”, ha raccontato proprio gli inizi della sua storia d’amore con Costanzo.

La conduttrice ha dichiarato che inizialmente a Maurizio la legava un’antipatia, salvo poi sfociare in un sentimento differente. Lavorare assieme, fianco a fianco, ha fatto si che scoccasse la scintilla, peccato però che in quel periodo Costanzo era ancora sposato con Marta Flavi. Un matrimonio durato appena un anno e dove ad un certo punto, la De Filippi si è ritrovata a svolgere il ruolo dell’amante.

“Io ero l’amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro. Una sera l’ho chiamato, lei alzò la cornetta dall’altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Sentii la voce di lei che disse ‘Se metti giù parliamo un secondo’. Mi chiesi ‘chissà cosa succederà’. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire. Mia madre il giorno dopo lo chiamò per sapere che intenzioni aveva con sua figlia“, ha confidato la De Filippi alla Venier.

Insomma Queen Mary ha svelato un retroscena davvero sorprendente sulla sua storia con Costanzo, un retroscena che per un certo periodo l’ha vista ricoprire il ruolo dell’amante, quello della terza incomoda. Una posizione questa, che la De Filippi ha vissuto per poco, dato che Maurizio ha poi lasciato Marta Flavi per vivere il suo amore con Maria De Filippi alla luce del sole. Un amore che dura da più di 25 anni e che proprio lo scorso agosto ha visto Maurizio e Maria festeggiare le nozze d’argento.