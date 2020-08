Coronavirus: risultata positiva Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati

Si allarga la lista dei vip risultati positivi al Coronavirus. È il caso di Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati divenuta nota dopo le tante partecipazioni in questa stagione televisiva alla trasmissione di Barbara D’Urso. La giovane donna ha parlato all’agenzia stampa “Adnkronos“ della sua vacanza in Sardegna e ha voluto ripercorrere i momenti vissuti in ambulanza per essere trasportata al Gemelli. Inoltre ha esposto i sentimenti da lei avvertiti, attraverso queste parole: “Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno”.

La Michelazzo ha sottolineato di aver vissuto momenti di paura che l’hanno spinta a prendere una decisione: “Mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112”. La manager ha continuato parlando di quanto ha visto al locale di Flavio Briatore, affermando: “Al Billionaire gente ammassata, non si respirava”.

Le parole della manager

Ha spiegato che non venivano rispettate le condizioni di distanziamento: “Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo”. La manager ha ribadito che il locale di Flavio Briatore non rispettava le norme anti-Covid rispetto agli altri.

Lo confermano le dichiarazioni della stessa Michelazzo, espressasi in questi termini: “Negli altri locali c’era lo spazio, mentre da Briatore no”. Ha fatto intendere di essere andata nel locale di Flavio Briatore per festeggiare con degli amici: “Io sono andata a cena con degli amici al Billionaire la sera di Ferragosto, poi sono scesa con loro nella discoteca e faceva un caldo pazzesco”.

Eliana Michelazzo si è poi soffermata sul suo ritorno dalle vacanze in Sardegna, fino al giorno in cui ha fatto il tampone. Queste le parole al riguardo: “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo ggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io”.