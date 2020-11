Coronavirus, polmonite bilaterale per Francesco Totti: le condizioni dell’ex calciatore

La seconda ondata di Coronavirus possiamo definirla dura al pari della prima. L’Italia pian piano si tinge di rosso, con restrizioni sempre più forti per le regioni. Il mostro invisibile e letale attacca senza tregua e così la curva dei contagi cresce di ora in ora. Come è facile immaginare, tanti, tantissimi personaggi noti sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi l’ex calciatore Francesco Totti e sua moglie, la conduttrice Ilary Blasi.

A divulgare la notizia, non sono mai stati i diretti interessati, ma le solite voci che circolano nell’ambiente dello spettacolo. Totti già lo scorso mese, aveva avuto un “contatto diretto” col virus che aveva portato via suo papà Enzo. Successivamente lo stesso ex calciatore è risultato essere positivo e con lui. Ilary. Qualche giorno fa, Alfonso Signorini aveva fatto cenno alla questione, dichiarando che a Francesco era andata peggio rispetto a Ilary.

Adesso però è stato l’ex capitano della Roma a rompere il silenzio e attraverso un post pubblicato su Instagram, ha spiegato come sono andate le cose e soprattutto come vanno oggi. Totti in qualche modo ha confermato le parole di Signorini, dato che ha ammesso di aver trascorso 15 giorni in totale isolamento, che sono stati giorni molto difficili e che la sentenza iniziale è stata pesante: polmonite bilaterale.

“La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars-Cov-2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni“, queste le parole che Totti ha affidato al social. Francesco ha poi spiegato che la tempestività della diagnosi è stata provvidenziale per consentirgli di curarsi direttamente a casa e così ha ringraziato i medici che gli sono stati accanto, tra cui anche il professor Alberto Zangrillo.

Oggi Francesco Totti sta bene, è guarito dal Covid-19 e ha finalmente ripreso in mano la sua vita. Nessuna notizia è invece arrivata dalla Blasi. Ilary -che con ogni probabilità rivedremo nuovamente in tv la prossima primavera, alla conduzione dell'”Isola dei famosi”- non ha mai fatto cenno alla situazione vissuta e chissà se anche lei, esattamente come il marito, deciderà di rompere il silenzio nei prossimi giorni.