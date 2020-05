Coronavirus, la gaffe di Al Bano: "Gli uomini hanno sconfitto i dinosauri, figurarsi un microbo"

Albano Carrisi è stato uno dei protagonisti della puntata di “Domenica In” del 24 maggio, dove ha avuto l’occasione di parlare con Mara Venier dell’attuale situazione. Il cantante 77enne ha commesso una gaffe che non è passata inosservata ai milioni di telespettatori italiani, lo stesso discorso vale per il mondo del web accortosi dell’errore del Carrisi.

Queste sono state le dichiarazioni dell’artista originario di Cellino San Marco, il quale ha affermato: “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus”. Anche sul mondo del web si è scatenata una discussione dopo le dichiarazioni dell’ex marito di Romina Power.

Il motivo è legato anche al post pubblicato sui social dalla giornalista di “TPI” e giudice di “Ballando Con Le Stelle”, corrispondente al nome di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha fatto una battuta ironica al riguardo, affermando: “Ora sappiamo chi è lo spin doctor di Gallera”.

Sono arrivati anche i commenti da parte degli utenti, che hanno commentato in maniera ironica le parole dell’artista salentino. Queste alcune reazioni sui social: “Che l’uomo sapiens sapiens, non ci fosse prima dei dinosauri non è detto”. Il commento è proseguito in questo modo: “Forse i dinosauri si sono estinti, ma l’uomo no, è andato in ibernazione e si è risvegliato con la sglaciazione, un bel po’ di tempo dopo”.

Oltre a questa gaffe che ha fatto il giro del web, c’è stata una lunga chiacchierata con Mara Venier, la quale ha provato a fare delle domande al Carrisi sulla sua vita privata. Il cantante, però, ha rispedito la domanda alla conduttrice, facendo intendere di non avere alcuna intenzione di parlare di tali argomenti.