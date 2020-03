Coronavirus, Clio MakeUp ha lasciato New York e ora rivela: "Si comportavano come se gli italiani fossero pazzi"

Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, ha lasciato New York per trasferirsi momentaneamente in Virginia a casa di una sua amica. I motivi che l’hanno spinta a prendere questa importante, e non facile decisione, li ha rivelati alla rivista Vanity Fair. Il clima che si iniziava a respirare nella Grande Mela a causa del Coronavirus stava mettendo a dura prova i nervi della popolare makeup artist.

In pratica, ha raccontato lei stessa, appena uscita la notizia dell’epidemia scoppiata in Italia, gli americani hanno iniziato a sottovalutare la questione e a pensare che in Italia si stessero prendendo misure cautelative troppo esagerate: “Diciamo meglio, è passata una settimana, ero andata in panico. Abbiamo deciso di venire in Virginia dai nostri amici. A New York si comportavano come se gli italiani fossero pazzi, anche se poi è successa la stessa cosa lì”.

Clio MakeUp, i motivi che l’hanno spinta a lasciare New York

Inoltre, notizia giunta anche alla stampa italiana, arrivati i primi divieti – mentre noi stavamo facendo la fila fuori dai vari supermercati – in America c’è stata una corsa alle armi. Cosa che è sembrata davvero particolare, ma che Clio ha spiegato così: “Mi state chiedendo perché comprano le armi. La situazione è questa: se tu non hai niente da perdere e non hai i soldi per comprare da mangiare e ti senti in trappola (per l’americano la libertà è la cosa numero uno), si arriva al punto in cui: è la mia vita o la tua”. Clio non sentiva più New York una città sicura: “Quando abbiamo capito che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano, abbiamo iniziato ad aver paura della reazione della gente più che del virus”.

Cominciava a risentirne anche a livello mentale, infatti spesso si ritrovava a piangere disperata e questa nuova condizione aveva alterato anche la tranquillità della sua piccola Grace che, vedendola stare male, iniziava a svegliarsi durante la notte e ad avere degli incubi, ragion per cui Clio ha capito che era arrivato il momento di prendere una decisione radicale.

Insieme al marito Claudio Vidolo, è partita alla volta della Virginia a casa della sua amica Giuliana Arcorese, lasciando a New York i suoi gatti, seppur ben custoditi: “Non siamo riusciti a trovate una macchina abbastanza grande per portarli”. Ora, la nota influencer, sta cercando di raccogliere più fondi possibili da destinare alla Croce Rossa.