Clizia Incorvaia: "Sono felice e vorrei un figlio con Paolo Ciavarro”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più uniti ed innamorati. La loro storia, iniziata durante la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, procede infatti a gonfie vele e pare che stia prendendo una piega sempre più seria. Sì, perchè stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla coppia, si parla già di un futuro insieme ed addirittura di un figlio.

In occasione del suo 40esimo compleanno, che è stato lo scorso 10 ottobre, Clizia Incorvaia è stata intervistata dai giornalisti di “Chi“. Sul nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola a partire da mercoledì 14 ottobre, l’ex gieffina ha parlato della sua storia d’amore con Paolo Ciavarro, che lei ha definito come la sua “metà perfetta“.

La Incorvaia ha raccontato ai giornalisti di essere molto felice e di volere un figlio dal suo compagno, sentendosi quindi pronta a dare un fratellino o una sorellina a Nina, la figlia avuta dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni.

“Sono felice e vorrei un figlio con lui”, sono state le parole di Clizia che si sente pronta a diventare di nuovo mamma. L’ex gieffina ha poi continuato rivelando che compiendo 40 anni si sente arrivata all’età della consapevolezza e della maturità. La donna infatti ha rivelato di sentirsi molto più in equilibrio con se stessa e di non avere più le mille paranoie che invece aveva a 20 anni.

Qualche giorno fa i telespettatori e i fan della coppia hanno avuto modo di rivedere Clizia e Paolo in televisione, ospiti nella trasmissione “Domenica Live“, dove Barbara D’Urso ha tenuto a precisare di aver perdonato i due ragazzi per quanto accaduto qualche mese fa. Nel corso della loro intervista è intervenuta anche Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, per fare una gradita sorpresa ai due ragazzi.