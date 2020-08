Clizia Incorvaia parla del suo futuro insieme a Paolo Ciavarro: "Lui è pronto a costruire una famiglia"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Entrambi però sono entrati con motivazioni ben diverse nella Casa più spiata d’Italia.

La ragazza prima di far parte del “Grande Fratello Vip” ha fatto discutere molto per la sua relazione con Francesco Sarcina. Il frontman de Le Vibrazioni, in varie interviste, accusa la sua ormai ex compagna di aver avuto una relazione con Riccardo Scamarcio, che tra l’altro è stato anche il testimone di nozze al loro matrimonio.

Una indiscrezione immediatamente confermata da Clizia Incorvaia nella sua intervista a “Live – Non è la D’Urso“, anche se Riccardo Scamarcio ha preso le distanze da questa voce. Proprio per “pulire” l’immagine, la siciliana ha deciso di accettare l’offerta di Alfonso Signorini facendo così parte al “Grande Fratello Vip”. Qui, dopo alcune titubanze iniziali, riesce a ritrovare nuovamente l’amore grazie a Paolo Ciavarro.

L’intervista di Clizia Incorvaia

Nonostante i mille dubbi dei fan del “Grande Fratello Vip”, la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sta andando meglio del previsto. La coppia infatti su Instagram si sta mostrando molto unita e non mancano le dediche da una parte e dall’altra.

Entrambi intervistati dal settimanale “Chi“, hanno parlato dei loro progetti futuri: “Ma se lui due giomi dopo che eravamo in Casa mi diceva: “Mi piacerebbe avere un fìglio”. E io: “Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata”. E lui subito: “No, no, non ce l’ho la fidanzata”. Mi ha colpito molto, Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più manco le donne che ti fanno questi discorsi qua”.

Clizia, interpellata su questo argomento, rivela di avere già il nome del possibile loro nascituro grazie ai loro seguaci su Instagram: “Il nome di nostra figlia l’hanno deciso i follower: Luna. Scrivono cose tipo: “Vi ho sognato, uscivate dall’ospedale, un bambino bellissimo, biondo, occhi azzurri”.