Clizia Incorvaia: "Ecco cosa farò per Paolo dopo il GF Vip"

Non manca poi molto alla fine del “Grande Fratello Vip”; pochi sono i concorrenti rimasti in gara, molte sono le supposizioni sull’eventuale vincitore di questa nuova edizione. A distanza di poco più di due settimane si iniziano a tirare le somme di questa edizione, che per certi aspetti è stata anche in qualche modo penalizzata dal sopraggiungere del Coronavirus, distogliendo le principali attenzioni dal programma, su argomenti prioritari.

L’amore nato all’interno della casa più spiata d’Italia continua ad esistere, ovvero della relazione tra la modella e influencer Clizia Incorvaia (ex moglie di Francesco Sarcina) e del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo. I due infatti, nonostante la distanza che vige momentaneamente a causa dell’eliminazione di Clizia, sembrano più innamorati che mai, tanto che di recente hanno festeggiato il loro primo mesiversario.

Ma non basta per Clizia; la ragazza infatti è talmente presa da questa nuova storia d’amore, che ha deciso di fare un gesto bellissimo nei confronti del suo Paolo, come ha rivelato al settimanale “Oggi“. Pare che infatti Clizia abbia seriamente intenzione di tatuarsi il nome di Paolo sul suo corpo e non un tatuaggio momentaneo, bensì uno vero e indelebile.

Una decisione molto forte, ma che di sicuro colpirà dritto al cuore il ragazzo, il quale di certo non vede l’ora di poter riabbracciare la sua donna. A tal proposito infatti Clizia afferma: “Tra me e Paolo è nato un sentimento importante, vero. Sono costantemente spiritualmente connessa con lui. Mi ha rubato il cuore. Tatuerò il suo nome sulla mia pelle“.

Intanto, anche se il reality è in dirittura d’arrivo, sembrano non finire mai invece le varie diatribe all’interno della casa, soprattutto a causa di Antonella Elia e del suo carattere molto forte, che mette a dura prova la pazienza di chiunque; prima fra tutti è stata proprio Valeria Marini, di recente eliminata, la quale ha accusato la Elia di essere stata eliminata proprio a causa del suo carattere spigoloso.