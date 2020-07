Clizia Incorvaia critica Antonella Elia: "Non è una donna che ama le donne"

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - In effetti c'è da dire che Antonella Elia non ha reso la vita semplice a nessuno nella casa, in tanti l'hanno reputata un personaggio criptico, sotto certi aspetti anche alquanto antipatico, tanto che la Elia non ha voluto presenziare alla reunion di sole donne, ex partecipanti come lei, del "Grande Fratello Vip" e questo la dice lunga.