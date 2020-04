Clio Make Up torna a casa e posta la foto con le figlie: "Quando Grace l’ha vista non ci credeva"

Dopo la nascita della figlia Joy, la giovane blogger Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, può finalmente ritornare a casa. Una gravidanza che nell’ultimo periodo ha dato le sue preoccupazioni a causa dello stato di emergenza che vige a livello mondiale. Fece infatti molta risonanza il video di Clio in lacrime a causa del suo futuro incerto riguardante il parto.

Per fortuna tutto è anato per il meglio per la blogger, appena è ritornata a casa infatti ha subito pubblicato due foto, una insieme alle due figlie, Grace e la new entry della famiglia Joy, ed un’altra dove è possibile vedere il primo piano della neonata. In tanti sono stati i fan che si sono complimentati con la blogger, facendole tanti auguri e congratulazioni.

Ovviamente la donna non ha mancato nel ringraziare tutti, infatti è possibile leggere come didascalia alle foto: “Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti…grazie ClioFamily!!!“.

Clio inoltre descrive anche la foto insieme a Grace, della sua immensa gioia quando ha visto la sorellina, tanto che ha aggiunto: “Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis. Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire ‘Baby Sister Baby Sister!“.

Infine la donna spiega anche il motivo per la quale hanno deciso di chiamare la piccola Joy, un nome che in effetti trasmette un certo senso di serenità e pace e pare che Clio aveva proprio tali intenzioni quando aveva scelto il nome insieme a suo marito. Clio a tal proposito infatti conclude: “Joy come Gioia, Joy come Rinascita, Joy come Speranza, Joy come Libertà. Con tutto il nostro Amore“. Inoltre Clio non manca di mandare un messaggio di abbraccio e positività alle tante manche si ritrovano a partorire in momento come questo, invitandole a darsi forza.