Clio Make Up di nuovo mamma: è nata la piccola Joy

Clio Make Up nella giornata di mercoledì 22 aprile ha dato un annuncio importante sulla sua pagina di Instagram, rivelando la lieta notizia ai milioni di followers che la seguono costantemente. La truccatrice ha pubblicato una foto con la figlia appena nata, accompagnata dalla didascalia con la quale ha dato l’annuncio: “E’ nata Joy“.

Sono arrivati molti commenti da parte di personaggi famosi, che hanno voluto farle gli auguri, tra i quali spiccano i nomi di Valentina Ferragni, Guglielmo Scilla e Ludovica Comello. Dalla foto si evince l’emozione della Zamatteo, che ha voluto presentare la seconda figlia ai fan. La notizia era stata anticipata dal marito Claudio Midolo, pubblicando una foto della moglie che non lasciava alcun dubbio.

La famiglia Midolo si allarga con la nascita della seconda figlia

Questa la didascalia con la quale Clio ha voluto ringraziare le persone: “Today is the day, vi vogliamo bene, grazie per tutto l’affetto che ci date”. La famiglia è molto emozionata e si è dunque allargata, in quanto la coppia Midolo ha avuto già una figlia nel 2018, ma ci sono stati momenti difficili dovuti all’emergenza sanitaria.

Clio Make Up, a causa della pandemia, ha deciso di comune accordo con il marito di trasferirsi in Virginia, presso l’abitazione di alcuni amici per non rimanere a New York in completa solitudine. Nelle settimane antecedenti al parto la Zamatteo ha vissuto delle preoccupazioni anche a causa delle restrizioni sanitarie.

Infatti in Virginia, la truccatrice 37enne non aveva la possibilità di un’assicurazione sanitaria, lo stesso discorso vale per l’assistenza medica. La vicenda, però, si è conclusa nel migliore dei modi come dimostra la foto resa nota sui social da Clio Zamatteo. Un momento felice per la famiglia Midolo, considerato anche il rapporto con il marito Claudio, con il quale è sposata da oltre dieci anni.