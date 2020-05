Chiara Nasti smentisce il flirt con Nicolò Zaniolo

Ritorna ancora una volta, sulle principali pagine di cronaca rosa, la bella influencer partenopea Chiara Nasti. La ragazza è stata infatti di recente protagonista di una vera e propria bufera mediatica, a causa di una sua foto che aveva fatto molto discutere: la ragazza stampò i commenti dei suoi haters su un rotolo di carta igienica, a simboleggiare l’importanza che avevano per lei i commenti negativi.

In seguito anche personaggi famosi come Aurora Ramazzotti avevano commentato in maniera amara il gesto della Nasti, tanto che quest’ultima rispose a tono alla Ramazzotti: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!” Ad oggi la Nasti torna protagonista a sua insaputa; da qualche giorno infatti circola in rete la notizia di un presunto flirt tra lei e il giocatore della Roma e della nazionale Nicolò Zaniolo.

La notizia non era mai stata confermata dai diretti interessati, ma in molti avevano intuito che tra i due stesse nascendo qualcosa. Gli indizi erano tanti, entrambi usciti da una storia d’amore, entrambi momentaneamente single, ma soprattutto i ragazzi si erano scambiati qualche like sulle rispettive foto ed avevano iniziato a seguirsi su Instagram. Come si sa, tre indizi costituiscono una prova, ed è stato così che i fan del calciatore e dell’influencer hanno iniziato a presumere una storia d’amore tenuta momentaneamente segreta.

In poco tempo si è creata una vera bolla mediatica, tanti i commenti inviati ai ragazzi, ma la Nasti risponde subito, chiarendo una volta per tutte la questione. Infatti sembra che non vi sia alcun flirt tra i due, niente storia d’amore segreta; la ragazza infatti ha smentito ogni cosa con un messaggio diretto.

Nnel messaggio di Chiara si legge: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà, lo saprete direttamente da me in prima persona come ho sempre fatto. #bastaconstefakenews“, con tanto di Hashtag. In effetti che da dire che Chiara ha sempre avuto dalla sua la sincerità e la schiettezza, non avrebbe avuto alcun problema a dichiarare apertamente le sue frequentazioni.